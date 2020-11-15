الامارات | موظف يشتري المخدرات من باكستاني عبر «واتس أب»

شكرا لقرائتكم خبر عن موظف يشتري المخدرات من باكستاني عبر «واتس أب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنايات في دبي أمس عدداً من قضايا المخدرات، من بينها قضية لخليجية تسببت في وفاة صديقها بجرعة زائدة من المخدرات، وآسيوي دس المخدرات لصديقته دون علمها.

وتفصيلاً، باشرت محكمة الجنايات محاكمة عاطلة خليجية (30 عاماً)، بتهمة ارتكاب جناية تسهيل تعاطي مادتين مخدرتين لصديقها خليجي، ما أدى إلى وفاته متأثراً بالجرعة التي تعاطاها.

وأفاد شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي بأن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات عن حالة وفاة بأحد الفنادق في منطقة جميرا، فانتقل مع فريق العمل إلى موقع البلاغ ووجد المتهمة وبرفقتها الشخص المتوفى، وتم العثور على حقنة يشتبه بها، فحرزت المضبوطات وإجراء فحص عينتين من المتهمة وصديقها المتوفى، وتبين احتواءهما على المواد المخدرة ذاتها، فوجهت إليها كذلك ارتكاب جنحة تعاطي مؤثرات عقلية.

إلى ذلك، نظرت محكمة الجنايات قضية متهم فيها عاطل آسيوي سهل تعاطي المخدرات لصديقته دون علمها، فضلاً عن ارتكابه جنحة التعاطي، وتم القبض على المتهم بعد ورود معلومات عن حيازته المخدرات، وكانت برفقته المتهمة الأخرى التي أحيلت إلى محكمة الجنح، وباستجوابها من قبل النيابة العامة أفادت بأنه دس لها المخدرات دون علمها.

وباشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف عربي (31 عاماً) عثر بحوزته على مخدري الهيروين والحشيس، وأقر في تحقيقات النيابة العامة ومحضر استدلال الشرطة أنه يشتريها من شخص باكستاني، إذ يتواصلان عبر تطبيق (واتس أب)، فيرسل إليه الأخير خريطة بموقع المخدرات ليتوجه المتهم إلى المكان، ويحصل عليها دون تواصل مباشر، ويحول إليه النقود سلفاً.

وقال شاهد من شرطة دبي إن معلومات موثوقة المصدر وردت حول حيازة المتهم لمواد مخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من المعلومات، حيث تم القبض عليه أثناء نزوله من سيارته بالقرب من أحد الفنادق بمنطقة البرشاء، وبتفتيشه ذاتياً عثر في محفظته على لفافة ورقية تحتوي على مادة لها المظهر المميز لمخدر الهيروين، ثم عثر في حقيبة يد على مخدر الحشيش، وأرشد إلى وجود كمية أخرى من المخدر ذاته في حقيبة سفره.

وبالاستفسار منه على كيفية حصوله على هذه المخدرات، أقر بأنه يودع مبالغ نقدية بحساب لدى أحد البنوك، فيرسل إليه شخص آسيوي خريطة عبر تطبيق (واتس أب) بمكان المخدرات، دون أن يلتقيا.

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