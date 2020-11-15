الامارات | حالة الطقس المتوقعة في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.

وأكد المركز، في بيان له، أن ليلة غدٍ ستكون رطبة، وصباح الثلاثاء أيضاً، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار.

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