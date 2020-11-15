الامارات | شرطة دبي تنفي ما يُتداول عن اعتقال شخصين من الجنسية الإسرائيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تنفي ما يُتداول عن اعتقال شخصين من الجنسية الإسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت القيادة العامة لشرطة دبي ما تم تداوله، اليوم، حول اعتقال شخصين من الجنسية الإسرائيلية في الإمارة.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في "تويتر"، أن القيادة العامة لشرطة دبي تؤكد بأن "هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة".

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