- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تنفي ما يُتداول عن اعتقال شخصين من الجنسية الإسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت القيادة العامة لشرطة دبي ما تم تداوله، اليوم، حول اعتقال شخصين من الجنسية الإسرائيلية في الإمارة.
وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في "تويتر"، أن القيادة العامة لشرطة دبي تؤكد بأن "هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شرطة دبي تنفي ما يُتداول عن اعتقال شخصين من الجنسية الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.