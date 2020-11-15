الامارات | حريق بمستودعين في الخور الصناعية بدبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمستودعين في الخور الصناعية بدبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي على حريق شب بمستودعين في منطقة رأس الخور الصناعية، بحسب المتحدث عن الإدارة الذي أفاد بأن بلاغاً ورد في الساعة 11.34 صباح اليوم، فانتقلت فرقة من مركز الدفاع المدني في ند الشبا إلى موقع الحادث.
وقال المتحدث الإعلامي إن رجال الإطفاء اكتشفوا امتداد الحريق إلى مستودعين فتمت الاستعانة بدعم من مراكز الراشدية والكرامة وبورسعيد وعملت فرق المكافحة على تطويق النيران لمنع انتشارها إلى مستودعات مجاورة، ثم باشروا عمليات الإطفاء حتى استطاعوا السيطرة عليه خلال أقل من ساعة دون وقوع حوادث بشرية، ثم بدأوا عمليات التبريد للمكان.
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