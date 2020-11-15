الامارات | محمد بن راشد يعتمد منح الإقامة الذهبية لـ 10 سنوات لفئات من المقيمين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد منح الإقامة الذهبية لـ 10 سنوات لفئات من المقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منح الإقامة الذهبية مدة 10 سنوات لفئات من المقيمين.

وقال سموّه في تغريدة على "تويتر": "الإخوة والأخوات.. اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين.. لمدة ١٠ سنوات للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر".

وتابع سموه: "كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.. بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.. هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات.. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات".

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