الامارات | جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للمدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة

شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للمدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المصدر: موقع الإمارات اليوم التاريخ: 15 نوفمبر 2020 أصدرت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2021/2020 (المدارس الحكومية ، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة) . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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