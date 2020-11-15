معرض ومؤتمر دبي للهليكوبتر يعود في نسخته الثامنة لتسليط الضوء على أحدث ابتكارات الطيران المروحي والطائرات دون طيار

- أعلنت "مجموعة دوموس" (Domus Group)، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر دبي للهليكوبتر، المعرض الدولي لتكنولوجيا وعمليات المروحيات والذي يقام كل عامين، أنَّ النسخة الثامنة من هذا المعرض ستقام في «أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين» الواقعة في «دبي الجنوب».

وتعد أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين واحدة من أبرز الأكاديميات في مجالها على مستوى العالم، حيث تأسست بهدف تدريب طيارين رفيعي المستوى بالإضافة إلى التأهيل الفني. وستساهم هذه المنشأة الرائدة في تعزيز مكانة معرض دبي للهليكوبتر من خلال مرافقها المتطورة وقدراتها الفريدة، حيث ستقوم الأكاديمية بإتاحة جميع تقنياتها الحديثة ومشاركة مرافقها المتطورة متعددة الأغراض لضمانة تميز وأمان المعرض ونجاح تنظيمه في الفترة من 19 إلى 21 يناير المقبل.

وقامت "مجموعة دوموس" في شهر يوليو الماضي بتغيير موعد إقامة المعرض ليصبح في يناير القادم عوضاً عن موعده المقرر في شهر نوفمبر من هذا العام، وذلك للسماح بعملية انتقال سلسلة للموقع الجديد وإجراء التغييرات اللازمة وإتاحة المزيد من الوقت للمشاركين الدوليين من أجل التحضير للحدث.

وقال الكابتن طيار عبد الله الحمادي، نائب رئيس «أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين»: "نرى في استضافتنا لهذا الحدث فرصةً لإبراز المقومات التي تتميز بها الأكاديمية، وإظهار قدرتنا على دعم مبادرات دولة الإمارات للنهوض بقطاع الطيران ككل. ونتطلع قدماً للتعاون مع فريق «مجموعة دوموس» في برنامج العمل وتنظيم الحدث المرتقب بأعلى معايير الجودة والتميز."



وستضم النسخة الثامنة من معرض دبي للهليكوبتر، والتي ستقام في مكان واحد مع معرض الأمن الوطني والانقاذ ومعرض الطائرات بدون طيار، سلسلة من الجلسات الفنية المتعمقة لتسليط الضوء على أهم الفرص والتحديات الرئيسية التي تعيد تعريف صناعة طيران الهليكوبتر في العالم.

وستجمع الجلسات الفنية للمعرض عدداً من أبرز الخبراء العالميين في هذا القطاع لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على موضوعات متنوعة تشمل التقنيات الحديثة؛ والطائرات دون طيار؛ والسلامة العامة؛ ودور الطائرات المروحية في حماية الأمن الداخلي للدول. وستغطي النقاشات محاور متنوعة من ضمنها طائرات الهليكوبتر الحديثة والتاكسي الجوي؛ والتكنولوجيا المُستقبلية للإقلاع والهبوط العمودي؛ ومُستقبل مؤسسات الصيانة والإصلاح في المنطقة؛ وآخر المستجدات بشأن تشريعات مهابط المروحيات ومَدارج المطارات. كما سيُبرز هذا الحدث أهم التطورات على صعيد المركبات الجوية غير المأهولة/ الطائرات دون طيار في إضافةٍ جديدة للمعرض والمؤتمر المصاحب.

وخلال هذا الحدث الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، ستشهد كل جلسة فنية محاضرات وعروض تقديمية شاملة، إلى جانب منتديات حوارية مفتوحة أمام الجمهور تتيح للحاضرين توجيه الأسئلة مباشرةً للمُتحدثين ومُقدمي المحاضرات. كما سيُفسح المعرض المجال للتواصل بين المشاركين بهدف تسهيل إطلاق شراكات جديدة وعقد صفقات جديدة.

وسيقام المعرض مع التقيد بالتدابير الوقائية الصارمة، بينما ستوفر المنصة الافتراضية لهذا الحدث عرضاً بتقنية 360 درجة لمُختلف أقسام ومناطق المعرض، بما فيها الرُدهة الرئيسية وقاعة المعرض ومُدرَّج العرض. كما سيتم أيضاً تصميم منصة للتواصل افتراضياً لتوفير تجربة متميزة للمشاركين عن بُعد.

وقال طحنون سيف، الرئيس التنفيذي لمشروع «محمد بن راشد للطيران»، «دبي الجنوب»: "نشهد تطورات غير مسبوقة، حيث يواجه قطاع الطائرات المروحية تحديات جديدة، كما هو حال القطاعات الأخرى. ورغم ذلك، تبرز فرصٌ جديدة تحفزنا على اتباع منهجيات مُبتكرة لتعزيز كفاءة مختلف نواحي ومجالات هذا القطاع لدفع مسيرته نحو الأمام. ويعكس اختيار «أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين» كوجهةٍ جديدة لمعرض دبي للهليكوبتر 2021 هذا الالتزام، وسيسهم ذلك في تعزيز المكانة الريادية للمعرض كمنصةٍ مثالية لأصحاب المصلحة حول العالم لاستكشافِ آفاقٍ جديدة للتوسع وتبادل أفضل الممارسات."

وقال أحمد أبو الهول، المدير العام لـ «مجموعة دوموس»: "يأتي اختيار هذه المنشأة الرائدة كوجهةٍ لاستضافة المعرض في إطار التوجه والاستراتيجية الجديدة التي نتبعها للحفاظ على مكانة هذا الحدث وتعزيز حضوره على خارطة المعارض العالمية، وتجاوباً مع الاحتياجات والمتطلبات الحالية لهذه الصناعة. كما سيقام المعرض للمرة الأولى بالنمط الهجين والذي يجمع بين المنصات المادية والافتراضية ثلاثية الأبعاد لتزويد جمهوره من أنحاء العالم بطريقة مريحة وعصرية ومرنة للتواصل الفعال. كما تعتبر هذه المرة الأولى التي تتم فيها إقامة معرض بهذا النمط الجديد في منطقة الشرق الأوسط. ولا شك بأن أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين تمتلك المقومات الكفيلة بإنجاح تنظيم هذا الحدث."

وسيشارك في المعرض نخبة الشركات العالمية في مجالات الطائرات المروحية، والمركبات الجوية غير المأهولة/ الطائرات دون طيار، والصناعات الدفاعية، حيث سيشكل الحدث المرتقب منصة لرواد هذا القطاع لتقديم آخر ابتكاراتهم وانجازاتهم، والتواصل مع مشترين وعملاء مُحتملين من منطقة الشرق الأوسط. وسيشمل نطاق الحاضرين والمشاركين عدداً من الشركات الدولية وصانعي القرار ومسؤولي الحكومات والجهات الأمنية والدفاعية، إلى جانب الصانعين والمُستخدمين والملَّاك والعملاء التجاريين.

يُذكر أنَّ معرض دبي للهليكوبتر بنسخته الثامنة سيقام بالشراكة مع هيئة دبي للطيران المدني؛ ومطارات دبي؛ ودبي الجنوب. وللمزيد من التفاصيل حول المعرض، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaihelishow.com