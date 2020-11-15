الامارات | سقوط أمطار في رأس الخيمة

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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مناطق شعم وغليلة والرمس شمال إمارة رأس الخيمة ومنطقة جبل جيس، أمس، سقوط أمطار بين الخفيفة والغزيرة مصحوبة برياح رعدية، ما أدى إلى جريان الأودية والشلالات والشعاب.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأن منطقة الغيل/أذن جنوب رأس الخيمة شهدت سقوط أمطار خفيفة، فيما شهدت منطقة شعم شمال الإمارة سقوط أمطار غزيرة، وجرت الأودية في منطقة غليلة والشلالات في المناطق الجبلية في وادي غليلة، كما سقطت أمطار خفيفة على مدينتي الرمس وخور خوير.
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