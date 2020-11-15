الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبوات

دعا قراء المطاعم في الدولة إلى استبدال العبوات البلاستيكية، التي يتم استخدامها داخل المطاعم عند تقديم الوجبات الساخنة أو عند توصيل الطلبات، بعبوات أخرى مصنّعة من مواد لا تتفاعل مع درجات الحرارة المرتفعة للوجبات عقب تجهيزها.

رائحة

لاحظ قراء انبعاث رائحة كريهة عند مخرج اليلايس على شارع محمد بن زايد، خصوصاً أثناء الليل، تؤذي سكان المنطقة والسائقين العابرين في المنطقة.

مطاردة

اشتكى قراء من مطاردة إحدى الشركات المختصة في الاستثمار بتداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت، من مطاردة الشركة لهم من خلال الهاتف، مستغربين طريقة حصول تلك الشركة على أرقام هواتفهم المحمولة.

تمديد

طالب مستأجرون الشركات العقارية والجهات الرسمية المعنية، بالمرونة تجاه المستأجرين الذين يرغبون في تمديد عقود إيجارهم لفترات قصيرة، لأسابيع أو أشهر، وعدم إلزامهم بتمديد العقد لمدة عام كامل، وذلك بسبب تضررهم من تداعيات جائحة «كورونا» ووجود تحديات أمام استقرارهم الوظيفي.

مواقف

عبّر مستخدمو أجهزة المواقف في دبي والشارقة، التي تعمل بشاشات اللمس، عن مخاوفهم من أن تكون سبباً في انتقال عدوى «كورونا»، خصوصاً أنها تتطلب خطوات عدة لحجز التذكرة، فيما لا تتطلب الأجهزة القديمة أكثر من ضغطة زر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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