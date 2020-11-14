الامارات | على رأس وفد الدولة .. سيف بن زايد و منصور بن زايد يعزيان بوفاة خليفة بن سلمان

شكرا لقرائتكم خبر عن على رأس وفد الدولة .. سيف بن زايد و منصور بن زايد يعزيان بوفاة خليفة بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم - على رأس وفد الدولة - واجب العزاء بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة " رحمه الله ".

و نقل سموهما خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة في العاصمة المنامة خالص تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. سائلين المولى تعالى أن يتغمده برحمته و رضوانه و أن يلهم أسرة آل خليفة الكرام و شعب البحرين الشقيق جميل الصبر والسلوان في فقيدهم الكبير الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله.

من جانبه أعرب سمو ولي عهد مملكة البحرين عن بالغ شكره و تقديره لوفد دولة الإمارات لما أبدوه من مشاعر أخوية صادقة تجاه الفقيد وعائلته وشعب البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله.

ضم وفد الدولة .. الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و التعايش والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين وأحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد بوزارة شؤون الرئاسة وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة و البنية التحتية والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة وسلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة.

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