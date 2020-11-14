الامارات | بالفيديو.. رعد قوي يضرب غليلة في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رعد قوي يضرب غليلة في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مناطق شعم وغليلة والرمس شمال إمارة رأس الخيمة ومنطقة جبل جيس، أمس سقوط أمطار بين الخفيفة والغزيرة مصحوبة برياح رعدية، ما أدى إلى جريان الأودية والشلالات والشعاب.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد، إن منطقة الغيل_أذن جنوب إمارة رأس الخيمة شهدت سقوط أمطار خفيفة، فيما شهدت منطقة شعم شمال إمارة رأس الخيمة سقوط أمطار غزيرة، إضافة إلى جريان الأودية في منطقة غليلة والشلالات في المناطق الجبلية في وادي غليلة، كما سقطت أمطار خفيفة في مدينتي الرمس وخور خوير.

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وقالت شرطة رأس الخيمة إن الدولة تتأثر بامتدادات منخفض جوي سطحي يتزامن معه امتداد منخفض علوي من الغرب، ولفتت إلى أنه يجب على قائدي المركبات توخي الحذر الحيطة أثناء قيادة المركبات أثناء سقوط الأمطار والابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وعدم ارتياد البحر ومتابعة النشرات التحذيرية من خلال القنوات الرسمية.

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