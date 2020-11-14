الامارات | محمد بن راشد يخصص "أوائل الإمارات" لتكريم الشخصيات والمؤسسات التي جعلت الإمارات نموذجاً في التعامل مع كوفيد ١٩

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتخصيص حفل أوائل الإمارات هذا العام لتكريم الشخصيات والتجارب والمؤسسات الاستثنائية وقال سموه في تغريدة على "تويتر": الإخوة والأخوات .. وجهنا بتخصيص حفل أوائل الإمارات هذا العام لتكريم الشخصيات والتجارب والمؤسسات الاستثنائية التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً في التعامل مع جائحة كوفيد ١٩ ..والترشيحات على وسم #أوائل_الإمارات .. الجميع سيكرم الجميع تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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