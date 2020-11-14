ما وراء بيع 50 طائرة من طراز إف-35 إلى الإمارات؟

وافق البيت الأبيض الكونجرس بأنه ينوي بيع 50 طائرة من طراز إف-35 إلى الإمارات.

وتنتمي طائرات "أف 35" إلى مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية، وهي بالغة التطور والتسليح، وقادرة على المناورة والهجوم في كافة الظروف والأجواء، إضافة امتلاكها خاصية التخفي والإفلات من الرادارات.

ووافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات "إف-35" المتطورة إلى الإمارات، رغم تعهّدها خطّياً بالحفاظ على "التفوّق العسكري" الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

ولكن يبدو أن حب الإمارات للسلام قام بدور في ترجيح كفتها للحصول على تلك الطائرات. ففي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنه لا يمكن للولايات المتحدة مكافحة الإرهاب بدون التعاون مع الإمارات.

وقالت أورتاجوس في حديث لفضائية "سكاي نيوز عربية"، إنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية مكافحة الإرهاب بدون التعاون مع الإمارات، وأضافت المتحدثة الأمريكية، أن الإمارات رائدة في صنع السلام بمنطقة الشرق الأوسط.