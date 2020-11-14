الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت كليات التقنية العليا مبادرة «صفوف في الهواء الطلق»، لتعزيز جودة الحياة الطلابية، ونشرت على «تويتر» أخيراً، أن المبادرة استجابة لمقترح طلابي في ظل تميّز الأجواء المناخية حالياً. وتهدف المبادرة إلى الاستفادة من الأجواء المناخية المميزة في الدولة مع اقتراب فصل الشتاء وتوفير فرصة للدراسة خارج الصفوف الدراسية.

‏وأفادت الكليات بأنها جهزت 50 صفاً دراسياً مفتوحاً على مستوى فروع الكليات بطاقة تصل إلى 1385 طالباً وطالبة، وتم تزويدها بخدمات الواي فاي والتجهيزات المرئية والسمعية.

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