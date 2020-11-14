الامارات | 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 124 ألفاً و494 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1226 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 147 ألفاً و961 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة خمسة أشخاص من تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 528 حالة.

وأعربت وزارة الصحة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لسلامة الجميع.

كما أعلنت عن شفاء 668 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 141 ألفاً و883.

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