الامارات | «اقتصادية أم القيوين» تغلق منشأة احتالت على زبائنها

شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية أم القيوين» تغلق منشأة احتالت على زبائنها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين منشأة تمارس نشاط ألعاب البالون الترفيهية، لاستغلال نشاطها في الغش والتضليل والاحتيال على أموال الزبائن، ونشرت الدائرة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اسم وصورة الحساب الإلكتروني للمنشأة التجارية التي تمارس نشاط بيع ألعاب البالون الترفيهية والهدايا.

وأوضحت الدائرة أن تقرير التفتيش وحماية المستهلك كشف أن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار العديد من المخالفات المتصلة بالغش والتضليل، مشيرة إلى احتيال صاحب المنشأة على المستهلكين من خلال استلام مبالغ مالية عن طريق «التحويل» وعدم تقديم الخدمة مقابل المبلغ المالي، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتجديد الترخيص من الدائرة.

ودعت المستهلكين إلى عدم التواصل أو التعامل مع المنشأة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ودعتهم إلى تقديم أي شكاوى على المنشأة من خلال التواصل مع قسم حماية المستهلك على الرقم 0567304566.

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