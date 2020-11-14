الامارات | «كلنا شرطة» توزع 20 ألف صندوق كمامات في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «كلنا شرطة» توزع 20 ألف صندوق كمامات في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ متطوعو «كلنا شرطة» بإدارة الشرطة المجتمعية في أبوظبي «مبادرة سلامتك تهمنا» تضمنت توزيع أكثر من 20 ألف صندوق كمامات على السائقين والجمهور وخط الدفاع الأول.

وأفاد مدير إدارة الشرطة المجتمعية، العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، بأن 25 عضواً من متطوعي «كلنا شرطة» شاركوا في تنفيذ المبادرة بالتعاون مع صيدليات استر، بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس قسم «كلنا شرطة»، المقدم الحاج المنهالي، أن المبادرة اشتملت على محاضرات وإرشادات توعية باللغات العربية والإنجليزية والهندية والأوردو حول الاجراءات الوقائية لـ«كوفيد-19» والتعريف بالأعراض وطرق الانتشار.

وأكد أهمية الوعي المجتمعي للتصدي لفيروس كورونا والتعاون مع عناصر الشرطة ومساعدتهم على تعزيز إجراءات الوقاية وتوسيع دائرة التوعية من أجل أمن وسلامة الجميع، مشيداً بجهود المتطوعين من مختلف الجنسيات وتعاونهم من أجل حماية ووقاية المجتمع، وحرصهم على نشر السلامة.

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