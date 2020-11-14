الامارات | الطقس غائم.. وتوقع سقوط أمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غائم.. وتوقع سقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة، خصوصاً على السواحل والجزر، وبعض المناطق الشمالية والداخلية، يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، ومثيرة للغبار.

وتكون حركة الرياح غربية - شمالية غربية، تراوح سرعتها بين 20 - 30كم/‏‏‏س، تصل إلى 50 كم/‏‏‏س أحياناً.

أما الخليج العربي فيكون مضطرباً، فيما يحدث المد الأول عند الـ12:05، والثاني عند الـ00:41، والجزر الأول عند الـ18:31، والثاني عند الـ06:13.

ويكون الموج في بحر عمان متوسطاً إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الـ08:03، والثاني عند الـ21:33، والجزر الأول عند الـ14:45، والثاني عند الـ03:14.

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