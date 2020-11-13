بن زايد يبحث مع الرئيس الإيطالي تداعيات كورونا

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، هاتفياً، مع جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وتطرق الاتصال، إلى مشاركة البلدين في قمة " مجموعة العشرين " التي ترأسها المملكة العربية السعودية والتوافق المشتركة حول العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".



وتناول الجانبان تطورات الجائحة وتداعياتها علة المستوي الانساني والاقتصادي والجهود المبذولة في تنيع اللقاحات وتبادل الخبرات والتنسيق لضمان توفيرها على نطاق واسع

وبحث الجانبان اخرر تطورات القضايا والملفات على الساحتين الأقليمية والدولية