الامارات | إعفاء العمانيين من «الموافقة المسبقة» لدخول المنافذ البرية

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء العمانيين من «الموافقة المسبقة» لدخول المنافذ البرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بدء التنقل عبر المنافذ البرية على مستوى الدولة، مع إعفاء مواطني سلطنة عمان الشقيقة من شرط الموافقة المسبقة للدخول من المنافذ البرية للدولة، اعتباراً من الإثنين المقبل.

وكانت دولة الإمارات وضعت خطة استجابة ممنهجة، لمواجهة آثار انتشار فيروس «كوفيد-19»، لضمان استمرارية الأعمال، وتحقيق التعافي واستعادة النمو، خلال فترة قياسية.

ويشترط على مواطني السلطنة إبراز نتيجة فحص (PCR) سلبية، على أن يكون الفحص المسبق من مختبرات معتمدة في السلطنة، وألا تتجاوز مدة صلاحيته 48 ساعة من تاريخ إجرائه، إضافة إلى الالتزام بإجراء فحص «كوفيد-19» في المنافذ عند الوصول، واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، حسب البروتوكولات المعتمدة، إضافة إلى تثبيت تطبيق الحصن.

كما يلتزم الزوار من مواطني السلطنة بإجراء فحص (PCR)، في اليوم الرابع، في حال البقاء لأربعة أيام متتالية داخل الدولة.

وأشارت الهيئة إلى أن إجراءات الحجر الصحي للزوار القادمين من خارج الدولة، تسري حسب الإجراءات المحلية المتبعة في مختلف إمارات الدولة.

وفي حالة الفحص عند المنفذ، وكانت النتيجة إيجابية، ستطبق إجراءات عدم السماح بدخول الدولة، حسب الإجراءات الدولية المتبعة.

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