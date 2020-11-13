الامارات | إيلون ماسك يحصل على نتائج متضاربة لـ4 اختبارات "كورونا "

شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يحصل على نتائج متضاربة لـ4 اختبارات "كورونا " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 نوفمبر 2020

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، إنه أجرى 4 اختبارات للكشف عن "كورونا"، في يوم واحد.

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وأظهرت نتائج الاختبارات إصابته بالفيروس في عينتين، وفي العينتين الأخرتين جاءت النتائج سلبية.

وعلق ماسك بصفحته الخاصة على "تويتر"، بتغريدة جاء فيها "ما هذا الهراء، أجريت أربع تحاليل، في نفس اليوم، جاء اختباران سلبيان، واثنان إيجابيان. نفس المعدات، نفس الاختبار، نفس الممرضة."

وقال لاحقا بانه سيقوم بإجراء تحاليل جديدة في مكان آخر، حيث ستظهر النتائج في غضون 24 ساعة، وحول صحته قال ماسك إنه يشعر بنزلة برد عادية.