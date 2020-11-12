الامارات | «التربية»: امتحانات الفصل الدراسي الأول 22 نوفمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية»: امتحانات الفصل الدراسي الأول 22 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم ترحيل موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للمدارس الحكومية والخاصة المطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية حتى 22 نوفمبر الجاري، بدلاً من 15 نوفمبر (الموعد السابق)، لضمان جهوزية الإجراءات الوقائية.

وأوضحت أن الامتحانات ستعقد عن بُعد لجميع الصفوف، باستثناء طلبة الصف الـ12، حيث من المقرر أن تجرى في المدارس.

وحددت الوزارة إجراءات عدة للصف الـ12، أبرزها توزيع طلبة مدارس التعليم الخاص المطبقة لمنهج وزارة التربية والتعليم على مدارس التعليم العام الحكومية، وتوزيع الطلبة على القاعات الدراسية بحيث لا يزيد العدد على 50% من طاقة القاعة الاستيعابية، وإخطار الطلبة بضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة مع الشواحن، والالتزام بالزي المدرسي.

كما أكدت أهمية تنبيه الطلبة بضرورة إجراء فحص «كوفيد-19»، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة أن طلبة الصفوف من الأول حتى الثالث، لا توجد امتحانات لهم لنهاية الفصل الدراسي الأول. ويعتمد تقييمهم على ما أحرزوه في أعمال التقييم التكويني المدرسي. وتابعت أن إجراء الامتحانات إلكترونياً سيتم عبر منصة Swift Assess، مؤكدة ضرورة التزام الطلبة بفتح الكاميرا أثناء الامتحانات عن بُعد.

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وحددت الوزارة، في دليل استعداد اختبارات الفصل الدراسي الأول، إجراءات للطلبة أصحاب الهمم، تتضمن إخضاع الطلبة من الصف الرابع حتى الـ11 للاختبارات عن بُعد.

أما الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية، فقد حرصت الوزارة على تعديل المنهج والامتحانات لهم، ليتم تقييمهم من قبل معلم المادة بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة، بحيث يعد الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية.

وأكد الدليل أن الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية (مواءمة تكييف) سيخضعون للامتحان الإلكتروني المعد لبقية الطلبة، بحيث تقدّر درجات الامتحان بناءً على أهداف الخطة التربوية الفردية، أما الطلبة أصحاب الهمم في المرحلة الثانوية، وتحديداً الصف الـ12، الذين سيؤدون امتحاناتهم في المدارس، فتم تشكيل لجان خاصة بهم في المدرسة تناسب حالة كل طالب، وتقدم له الخدمات المطلوبة بناءً على احتياجاته الخاصة.

- طلبة الصفوف من الأول حتى الثالث، لن يخوضوا امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

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