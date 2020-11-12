الامارات | 1136 إصابة جديدة بـ «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن 1136 إصابة جديدة بـ «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والمخالطين لهم، وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 128 الفاً و186 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 146 الفاً و735 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 523 حالة.

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و أعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفين و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع .

وأعلنت الوزارة عن شفاء 773 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 141 الفاً و215 حالة.

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