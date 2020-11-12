الامارات | "التربية" تحدّد موعداً جديداً لامتحانات الفصل الدراسي

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تحدّد موعداً جديداً لامتحانات الفصل الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم تاريخ 22 نوفمبر الجاري موعداً لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول (المدارس الحكومية، والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة) ولجميع المراحل الدراسية، عوضاً عن الموعد السابق الذي كان من المقرر بتاريخ 15 نوفمبر، وذلك لضمان جهوزية كل الاجراءات الوقائية.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات كافة ستعقد عن بُعد، لجميع الصفوف، باستثناء طلبة الصف الـ12، حيث من المزمع أن تكون في المدارس وفق الاجراءات الاحترازية والصحية، مراعاة لمصلحة جميع الطلبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news