الامارات | سكان في الشارقة يشكون «إزعاج» جمع النفايات ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن سكان في الشارقة يشكون «إزعاج» جمع النفايات ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكا سكان في الشارقة الإزعاج الصادر عن شاحنات جمع النفايات في المناطق السكنية، خصوصاً مويلح والناصرية والتعاون والمجاز، متسائلين عن سبب تغيير مواعيد عمل هذه الشاحنات، ومطالبين بأن يكون جمع النفايات أثناء فترة الصباح أو قبل غروب الشمس، وليس في ساعات متأخرة من الليل، ما يسبّب الإزعاج نتيجة ارتطام الحاويات بالشاحنات المخصصة لجمع النفايات، ما يجعلها تصدر أصواتاً مزعجة في ساعات متأخرة من الليل، واستيقاظ الأطفال مذعورين.

فيما أكدت شركة «بيئة» المتخصصة في جمع النفايات بمختلف مناطق الشارقة، لـ«الإمارات اليوم»، أن الشركة لديها أكثر من 10 مسارات لجمع النفايات في مناطق الناصرية والتعاون ومويلح التجارية، بالتنسيق مع بلدية الشارقة، بينها مساران لجمع النفايات ليلاً، مشيرة إلى أنها تحرص خلال جمع النفايات ليلاً على تجنب التسبب في الازدحام المروري أو أي إزعاج للسكان، مبينة أنها تستخدم أحدث التقنيات لخفض الضجيج الصادر عن مركباتها ومعداتها، من أجل تقليل الإزعاج قدر الإمكان.

وتفصيلاً، شكا عدد من سكان الناصرية ومويلح والتعاون الإزعاج الذي تسببه شاحنات جمع النفايات خلال فترة المساء، مشيرين إلى أن صوت الشاحنات الكبيرة يزعجهم يومياً في أوقات متأخرة من الليل، لافتين إلى أن الشاحنات تعمل في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وأحياناً الساعة 11 ليلاً، ما يؤدي إلى استيقاظ الأطفال من نومهم.

وأضافوا أن ارتطام الحاويات بشاحنة جمع النفايات يصدر أصواتاً عالية، خصوصاً أثناء سكون الليل، متسائلين لماذا لا يتم جمع النفايات في ساعات النهار من أجل راحة السكان.

فيما أكد سكان آخرون أن شاحنات جمع النفايات التابعة لـ«بيئة» تقف في منتصف الشوارع الفرعية لتفريغ الحاويات، ما يتسبب في توقف حركة السير لحين الانتهاء من عملها والانصراف، ما يعطل الأفراد العائدين من العمل وفي حاجة إلى الراحة.

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من جانبها، قالت شركة «بيئة» لـ«الإمارات اليوم» إنه لم يطرأ أي تغيير على مواعيد جمع النفايات، موضحة أن الشركة لديها أكثر من 10 مسارات لجمع النفايات في مناطق الناصرية والتعاون ومويلح التجارية، بالتنسيق مع بلدية الشارقة، وتم إعلامها بوجود مسارين لجمع النفايات ليلاً، لافتة إلى أنه من خلال القيام بجمع النفايات في الليل، يتجنب السائق والعاملون التسبب في ازدحام مروري للسكان في هذه المناطق.

وبينت أنها تستخدم أحدث التقنيات لخفض الضجيج الصادر عن مركباتها ومعداتها، من أجل تقليل الإزعاج قدر الإمكان في مختلف المناطق، مطالبة من السكان تقديم مقترحاتهم التي يمكن أن تحسن من عملها للوصول إلى أفضل المعايير، ورضاهم.

حماية الصحة

أفادت شركة «بيئة» بأنها تنفذ خدمات غسل الحاويات الموجودة على مسار جمع النفايات في كل المناطق، وتعد من الخدمات الأساسية لحماية الصحة والسلامة العامة، وتحرص على توفير خدماتها لتكون مختلف مناطق إمارة الشارقة دائماً نظيفة.

وأضافت أنها تسعدها خدمة كل شرائح المجتمع وتلبية احتياجاتها، والرد على ملاحظاتها وتطوير خدماتها.

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