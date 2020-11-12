الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - معقّمات

لاحظ قراء تراجع اهتمام الشركات العقارية المسؤولة عن إدارة المباني السكنية، بتعبئة عبوات التعقيم للأيدي بالقرب من المصاعد، داعين إلى تسيير مراقبين من الجهات المهنية للتحقق من مدى التزام الشركات بإجراءات مكافحة «كورونا»، ومعاقبة المخالفين.

انحراف

اقترح سائقون تنفيذ حل مروري مناسب لعبور المركبات القادمة من شارع الشيخ راشد باتجاه «دبي فيستيفال سيتي»، وذلك بسبب انحراف تلك المركبات من أقصى اليسار إلى اليمين للدخول في المسرب الأيمن، باتجاه معبر الخليج التجاري، الأمر الذي يسبب إرباكاً في حركة المرور وتوقفاً مفاجئاً ربما يؤدي إلى وقوع حوادث.

قرض

اشتكى متعامل مع أحد البنوك المحلية، تلقيه رسائل نصية بشكل متكرر عبر هاتفه المتحرك، لإغرائه بالحصول على قرض من البنك، على الرغم من رفضه العرض في كل اتصال.

عدّاد

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اشتكت قارئة إلى إحدى جهات حماية المستهلك في الدولة، وجود عيوب في سيارة مستعملة اشترتها من إحدى الوكالات، إذ اكتشفت أن عدّاد الكيلومترات تم التلاعب به، لكن تلك الجهة وجّهتها لرفع قضية في المحكمة، ما دعاها إلى التساؤل عن الطريقة المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالة من دون اللجوء إلى المحاكم.

فواتير

قال متعامل إن متاجر بالسوق الصيني في دبي ترفض إصدار فواتير للمنتجات التي تبيعها، ولا تقبل الدفع بواسطة البطاقات البنكية، متسائلاً عن مدى قانونية هذه الإجراءات!

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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