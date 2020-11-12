الامارات | ترام دبي ينقل 32 مليون راكب خلال 6 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن ترام دبي ينقل 32 مليون راكب خلال 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأن ترام دبي نقل31 مليوناً و720 ألفاً و472 راكباً، منذ تدشينه في 11 نوفمبر 2014، حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي. ويُعتبر ترام دبي إضافة نوعية لمنظومة المواصلات العامة في إمارة دبي، ووسيلة تنقل جديدة تغطي أكثر المناطق جذباً للسيّاح والزوار والسكان على حد سواء.

وأسهم الترام بشكل واضح في التكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى، والتقليل من الازدحام المروري، لاسيما في المناطق التي تغطيها هذه الخدمة الحيوية، بالإضافة إلى أن الترام يُعد وسيلة نقل سياحية متطوّرة تعزّز الوجه السياحي والترفيهي لإمارة دبي. ويرتبط ترام دبي مع مترو دبي في محطتين على شارع الشيخ زايد، الأمر الذي عزّز التكامل بين وسيلتَي النقل المتطورتين، وهما الترام والمترو، لتسهم حركة التنقل في زيادة نسبة مستخدمي النقل الجماعي في مدينة دبي.

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ولم يسجّل ترام دبي أي حادث وفاة منذ تدشينه في عام 2014، كما أسهم في خفض البصمة الكربونية بنسبة 81% منذ تدشينه.

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