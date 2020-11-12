الامارات | دوريات خاصة لمواجهة حوادث الأمطار والأودية في حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات خاصة لمواجهة حوادث الأمطار والأودية في حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير مركز شرطة حتا، العقيد مبارك الكتبي، جاهزية المركز للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، سواء في المناطق الجبلية والأودية، أو التعامل مع الحوادث المرورية أثناء سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، في المنطقة التي تشهد إقبالاً من السياح بسبب طبيعتها التي تضم جبالاً وأودية وسدوداً، لافتاً إلى توفير دوريات بمواصفات خاصة متطورة، لمواجهة هذا النوع من الحوادث.

وقال الكتبي إن المركز يُطبق، للعام الرابع على التوالي، حملة «الأمطار نعمة لا تجعلها نقمة»، التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات، منها بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات، والدفاع المدني، والإسعاف الموحد، وذلك من أجل رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، مثل انحصار سيارات في المياه الجارية، أو السقوط من المرتفعات، إلى جانب الحوادث المرورية.

وأضاف أن المركز عقد اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء الاستراتيجيين، من أجل رفع مستوى الجاهزية الدائم، والتنسيق المشترك للتعامل مع أي حوادث طارئة خلال فصل الشتاء، وتعزيز التوعية للسياح وزوار المناطق الجبلية والأودية والسدود.

وأشار إلى أن المركز يتخذ إجراءات سريعة فور سقوط الأمطار وجريان الأودية، من أجل تحقيق سرعة الاستجابة في حال وقوع الحوادث، منها إشعار الدوريات بتغطية كل الشوارع، وتشغيل اللواح لتنبيه السائقين بضرورة خفض السرعة، إلى جانب العمل على التنسيق مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وفرق الإنقاذ البري والبحري، من أجل الجاهزية للتعامل مع أي حادث طارئ، أو حادث انحصار سيارات في مجاري المياه، أو حادث سقوط عن المرتفعات الجبلية. وأوضح أن المركز يحرص على تكثيف دوريات خاصة في مناطق جريان الأودية والجبال، وتتميز هذه الدوريات بقدرتها على السير في المناطق الوعرة بفضل إطاراتها المخصصة، إلى جانب احتوائها على أجهزة وتقنيات متطورة، تساعد على التواصل المباشر مع مركز القيادة والسيطرة، فضلاً عن توفير المعدات اللازمة للإنقاذ للدعم والمساندة.

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وأكد أن أفراد الدوريات مدربون على التعامل مع مختلف أنواع حالات الطوارئ بحرفية عالية على مدار الساعة، مناشداً السائقين والسياح بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه والأودية، وعدم التخييم عند مجاري السيول والمناطق المنخفضة، بشكل نهائي، خلال سقوط الأمطار.

وأشار إلى ضرورة عدم دخول مناطق الأودية بالسيارات، واتباع التعليمات وإرشادات السلامة العامة، الواردة بشأن ارتياد بحيرة سد حتا، وسد الغبرة، ومناطق السدود والأودية، وتوخي والحذر من المنزلقات المائية، والاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة.

- مركز شرطة حتا أطلق حملة «الأمطار نعمة لا تجعلها نقمة»، للعام الرابع على التوالي.

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