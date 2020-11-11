الامارات | جواهر القاسمي تنال وسام العمل الإجتماعي في الدولة من جمعية الاجتماعيين

شكرا لقرائتكم خبر عن جواهر القاسمي تنال وسام العمل الإجتماعي في الدولة من جمعية الاجتماعيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نالت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة وسام جائزة رواد العمل الاجتماعي في الدولة الذي منحته لها جمعية الاجتماعيين بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس الجمعية في إمارة الشارقة.

ونيابة عن سموها تسلمت الوسام الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة من وفد من جمعية الاجتماعيين الذي قام بزيارة المجلس اليوم برئاسة الدكتور جاسم خليل ميرزا رئيس مجلس إدارة الجمعية.

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ونقلت خولة عبد الرحمن الملا لوفد جمعية الاجتماعيين تحيات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وشكرها على التكريم وتقديرها للخدمات التي تقدمها الجمعية لمجتمع الإمارات .. مؤكدة أن سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي دائما ما توجه بضرورة أن تقوم كافة المؤسسات المجتمعية بمسؤوليتها تجاه المجتمع من غرس للقيم الاجتماعية والثقافية والسلوكية المقوية والداعمة لأركان الأمان فيه وتقديم الخدمات المناسبة له من خلال ما اختصت به من أدوار ومسؤوليات.

ضم وفد جمعية الإجتماعيين أعضاء مجلس الإدارة جمال البح و الدكتور أحمد آل علي و مريم القصير و هبة عبد الرحمن.

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