- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يلتقي وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عن بعد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم - عن بعد - وزير الأمن الداخلي بدولة إسرائيل أمير أوحانا، وذلك تعزيزا لأواصر التعاون بين البلدين ضمن جهود تفعيل الاتفاقية الإبراهيمية.
وناقش سموه مع وزير الأمن الداخلي في إسرائيل خلال اللقاء برامج و مشاريع مشتركة بين الوزارتين من ضمنها برامج مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال بالشراكة مع الأمم المتحدة و القطاعات الخاصة والعامة إلى جانب مشاريع تكنولوجيا ابتكارية و برامج تتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود وآخرى تطويرية في قطاع الدفاع المدني.
وأكد الجانبان ضرورة دعم القطاع الاقتصادي و السياحي في الدولتين من خلال تطوير خدمات مشتركة تستهدف أمن و سلامة مجتمعي البلدين و اتفقا على تشكيل فريق مشترك للعمل على تنفيذ البرامج و المشاريع المشتركة تمهيدا لإطلاقها في المستقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | سيف بن زايد يلتقي وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.