شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: سياساتنا المالية والنقدية الرشيدة مفتاح الاستقرار المالي السيادي للدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن سياساتنا المالية والنقدية الرشيدة مفتاح الاستقرار المالي السيادي للدولة . وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» «بحسب وكالة فيتش للتقييم الائتماني حققت حكومة الإمارات الاتحادية تصنيفاً ائتمانياً سيادياً AA- ونظرة مستقبلية مستقرة لتكون ضمن الأعلى في المنطقة ..سياساتنا المالية والنقدية الرشيدة مفتاح الاستقرار المالي السيادي للدولة .. شكري لجميع فرق العمل في الحكومة الاتحادية على هذا الانجاز» تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد بن راشد: سياساتنا المالية والنقدية الرشيدة مفتاح الاستقرار المالي السيادي للدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.