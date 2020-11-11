الامارات | محمد بن زايد يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الفريق السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة الصديقة.

و بحث سموه و المسؤول العسكري البريطاني ــ خلال اللقاء الذي جرى بقصر البحر علاقات الصداقة و مختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها بما يعزز العمل المشترك بين البلدين.

و تبادل سموه و كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.. إلى جانب التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

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