الامارات | انخفاض نسب إصابات «كورونا» إلى أقل من 0.39% في أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض نسب إصابات «كورونا» إلى أقل من 0.39% في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن تحقيق حملة المسح الوطني ومبادرات الفحص المختلفة هدفها المتمثل في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 من خلال فحص أكبر عدد ممكن من السكان وتوفير الفحص المجاني لفئات مختلفة.
حافظت الإمارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة من إجمالي الفحوصات التي أجريت فيها، والتي بلغت 0.39%، وستواصل اللجنة ودائرة الصحة والجهات المعنية جهودها لتوفير الفحوصات لكافة فئات المجتمع وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية.
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