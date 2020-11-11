الامارات | محمد بن راشد يطلق "المدرسة الرقمية"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق "المدرسة الرقمية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، المدرسة الرقمية، والتي تهدف الى توفير تعليم ذكي للطلاب أينما كانوا.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أطلقنا بحمدالله اليوم "المدرسة الرقمية" ..ستوفر تعليماً ذكياً للطلاب أينما كانوا .. وستعمل مع المنظمات الدولية لاستصدار اعتماد أكاديمي لمناهجها .. نبدأ تجريبياً هذا العام ب٢٠ ألف طالب .. وهدفنا مليون طالب نظامي من الفئات المحرومة خلال خمس سنوات .."

وأوضح سموه قائلا: "هناك فجوة علمية وتعليمية في عالمنا العربي .. ولدينا ملايين الأطفال الذين يفقدون سنوات تعليمية بسبب الظروف الاقتصادية أو النزاعات .. وإذا لم يتحرك أحد لعلاج هذه التحديات ستأتي أجيال يقودها الجهل والتطرف بدل أن تقود أوطانها بنور العلم والمعرفة..".

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