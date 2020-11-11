ضربة لتركيا وقطر.. "إف ٣٥" تمنح الإمارات التفوق العسكري الجوي في المنطقة

نجحت الإمارات في الحصول على صفقة المقاتلات الأميركية الشبح "إف ٣٥" بعد موافقة الإدارة الأميركية عليها ما يمنحها تفوقًا نوعيًا عسكريًا في المجال الجوي أكثر من باقي دول المنطقة.

موافقة أميركية

وتخطط الولايات المتحدة لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 للإمارات في صفقة أسلحة قيمتها 23 مليار دولار، وفقًا لما كشفت عنه وكالة أسوشيتد برس الأميركية.

وأخطرت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس رسميًا يوم الثلاثاء بأنها تخطط لبيع 50 طائرة مقاتلة شبح F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة كجزء من صفقة أسلحة أوسع بقيمة 23 مليار دولار تهدف إلى ردع التهديدات المحتملة من إيران على الرغم من قلق إسرائيل من هذه الخطوة.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه تمت الموافقة على الصفقة تماشيًا مع جهود السلام التي تبذلها الإدارة في الشرق الأوسط.

وجاء إخطار المشرعين بعد توقيع اتفاقات بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة، والتي وافقت عليها الدول العربية.

وقال بومبيو في بيان "هذا اعتراف بتعمق علاقتنا وحاجة الإمارات لقدرات دفاعية متقدمة لحماية نفسها والدفاع عنها ضد التهديدات المتزايدة من إيران."

وتصل قيمة الصفقة إلى 23.37 مليار دولار ، تشمل 50 طائرة من طراز F-35 و 18 نظامًا متقدمًا للطائرات بدون طيار ومجموعة من الذخائر "جو-جو" و"جو-أرض".

وقال بومبيو: "الاتفاق التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب الاتفاقيات يوفر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل لإحداث تغيير إيجابي في المشهد الإستراتيجي للمنطقة".

قطر بعيدة

وفي الوقت الذي وافقت فيه الولايات المتحدة على بيع الطائرات للإمارات فشلت قطر في تأمين صفقة لنفسها بسبب دعمها للإرهاب وجماعة الإخوان والعلاقات المتنامية مع تركيا وإيران وبالتالي الخوف من انتقال التكنولوجيا العسكرية لأي من هذه الجماعات.

ووفقًا لموقع "يو بي آي" الأميركي، فإن البنتاغون منح هذا الأسبوع عقدين بقيمة إجمالية 734.8 مليون دولار للبنية التحتية والمعدات للقوات الجوية الأميرية القطرية.

والصفقتان، اللتان أُعلن عنهما يوم الاثنين، هما عقد بقيمة 657.2 مليون دولار لبرنامج إف -15 القطري.