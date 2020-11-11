’أوتوموبيلي لامبورغيني‘ تنضم إلى ’تيك توك‘

أصبحت ’أوتوموبيلي لامبورغيني‘ (Automobili Lamborghini) أول شركة في قطاع السيارات الرياضية الفخمة التي تنضم إلى ’تيك توك‘ (TikTok)، حيث قامت بإنشاء حسابها الرسمي الخاص @lamborghiniofficial (https://vm.tiktok.com/ZSXNTMDB/) عبر هذه الشبكة الاجتماعية التي تشكّل منصّة تستهدف ما يُطلَق عليه ’الجيل زد‘ (Generation Z) وجيل الألفية لابتكار ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة.

وتسير الآن استراتيجية ’لامبورغيني‘ عالية النجاح في مجال التواصل الاجتماعي بثبات، مع هدف واضح وهو التفاعل مع الجمهور الشاب جداً بطريقة ممتعة وترفيهية غير اعتيادية يتم من خلالها إخبار قصّة العلامة التجارية. كما سيستقطب تصميم وتطوير المحتوى مساهَمات من بعض المبتكِرين، وبالتالي ستكون قناة ’لامبورغيني‘ على ’تيك توك‘ المكان الذي يمكن عبره أن يتعرّف الشباب على العلامة بطريقة ’مرحة‘ أكثر، مع الالتزام دوماً بالحفاظ على مكانتها كعلامة تجارية مبتكِرة وأنيقة.

تتمتّع ’أوتوموبيلي لامبورغيني‘ بتواجد قوي على شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية، ولديها أرقاماً ممتازة ومتزايدة بسرعة من المتابعين والجمهور العاشق للعلامة التجارية، مما يستعرض تركيز الشركة القوي على التواصل عبر الشبكات الاجتماعية. وتُعتبَر ’إنستاغرام‘ الشبكة الاجتماعية الأنجح بالنسبة إلى ’لامبورغيني‘، إذ إنه خلال أقل من سنة واحدة، تزايدت أعداد المتابعين من 23 مليوناً حتى 28 مليوناً، مما وضعها على رأس لائحة أكثر العلامات التجارية شهرة للسيارات الرياضية الفائقة الفخمة عبر هذه المنصّة البارزة للتواصل الاجتماعي. أما على ’فيسبوك‘، فلدى ’لامبورغيني‘ 12.9 مليون متابع، بينما ارتفع عدد متابعيها على ’يوتيوب‘ من 1.1 مليون إلى 1.6 مليون حالياً. أما اليوم، وعبر الانضمام إلى ’تيك توك‘،فإن ’لامبورغيني‘ تتابع المضي باستراتيجيتها وتحقيق أهداف نموّها، إذ خلال عطلة أسبوع واحدة ومع أول فيديو لها على الإطلاق عبر ’تيك توك‘، حقّقت ’لامبورغيني‘ نتائج مبهرة من خلال الحصول على 3 ملايين مشاهَدة وتفاعل بنسبة 27 بالمئة.