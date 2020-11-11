الشركة العربية للسيارات تفوز بجائزة نيسان العالمية لخدمة ما بعد البيع عن فئة "شركة المبيعات الوطنية الكبيرة"

– تعلن العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن تفوقها من بين وكلاء نيسان حول العالم، بعد فوزها بجائزة نيسان العالمية لخدمة ما بعد البيع من شركة "نيسان موتور" للسنة المالية 2019. وبذلك، تكون هذه المرة الحادية والعشرين التي تمنح فيها العربية للسيارات الجائزة ذاتها منذ إطلاقها في العام 1981.

وقال ميشال عياط ، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات: "نعرب عن فخرنا واعتزازنا بهذا التكريم عن فئة "شركة المبيعات الوطنية الكبيرة" الذي كان حصيلة إنجازاتنا المتواصلة بفضل قدراتنا القوية على تقديم الأفضل في جميع المجالات، لاسيما خدمات ما بعد البيع لدينا. لقد تمكن فريقنا من الوصول إلى أعلى المستويات في الخبرة والخدمات المهنية المقدمة لعملائنا. ونود التقدم بالشكر لفريقنا على دعمهم المستمر وعملهم الجاد الذي ضمن لنا الحصول على هذه الجائزة."

وأضاف عياط: "منذ إطلاق الجائزة في العام 1981، تمكنت العربية للسيارات من الاستحواذ عليها 21 مرة، وكان من بينها 10 انتصارات متتالية في الفترة من العام 2007 وحتى 2016. وبعد فوزنا هذا العام، يتواصل تكريمنا تقديرًا لمحافظتنا على أعلى مراكز الأداء لخدمات ما بعد البيع بين جميع وكلاء نيسان في العالم."

وقال تييري صباغ، المدير التنفيذي لشركة نيسان الشرق الأوسط: "تمتد أصول شراكتنا مع العربية للسيارات في دبي والإمارات الشمالية لأكثر من 50 عاماً من الثقة، وتتميز بتقديم الدعم الفاعل لنا في نيسان بما يسهم في زيادة المبيعات، وتعزيز حصتنا في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا منح العربية للسيارات جائزة "شركة المبيعات الوطنية الكبيرة"، اعترافًا بأدائها الرائع لخدمات ما بعد البيع، والتزامها المستمر بالارتقاء بجميع جوانب خدمة العملاء."

وتعد "جائزة نيسان العالمية لخدمة ما بعد البيع" واحدة من أرفع الجوائز التي تمنحها "نيسان موتور" إلى وكلائها. ويتضمن برنامج الجائزة معايير تقييم واسعة النطاق، تغطي كافة جوانب الأداء لخدمات ما بعد البيع وإدارة الأعمال. وتشمل المعايير مبيعات قطع الغيار والإكسسوارات، وقدرة الشركة على الاحتفاظ بالعملاء، وتحليل القدرات الاستيعابية للورش، وطرق إدارة مخزون قطع الغيار، فضلاً عن الامتثال لمعايير الشركة المصنعة،



وتحقيق رضا العملاء. ويتم تقسيم جميع الوكلاء وشركات المبيعات الوطنية إلى ثلاث مجموعات، بناءً على حجم أعمالها، لتتمكن العربية للسيارات من تحقيق الفوز بالجائزة الكبرى عن فئة "شركة المبيعات الوطنية الكبيرة".