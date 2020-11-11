مجموعة مراكز التسوق في دبي تمنح المتسوقين جوائز ذهبية خلال الاحتفالات بمهرجان ديوالي

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن إطلاق حملة ديوالي "تسوق واربح الذهب"، والتي تقدم للمتسوقين تجربة تسوق ممتعة. حيث سيحظى المتسوقون عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية التسعة المشاركة بفرصة لدخول السحب والفوز بجوائز مذهلة في الفترة ما بين 6نوفمبر وحتى 21 نوفمبر.

يمكن للعملاء الحصول على قسائم السحب من مكتب خدمة العملاء في المراكز التجارية المشاركة، وستم سحب أسماء الفائزين المحظوظين خلال السحب الكبير الذي سيُقام في اليوم الأخير من الحملة، كختام مذهل لحملة ديوالي. سيحصل 20 متسوق على جوائز ذهبية تصل قيمتها إلى 100,000 درهم خلاا حملة ديوالي الممتدة لفترة أسبوعين.

وفي هذا السياق قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: "لقد أصبح ديوالي جزءاً من أجندة احتفالات دبي الثقافية. وبعد حملة العروض الصيفية، نقدم هذا الموسم حملةً ترويجيةً مذهلةً لا تستهدف عملائنا من جنوب آسيا فقط ولكن جميع المتسوقين الراغبين في الفوز. وإننا على ثقةٍ تامةٍ بأن الجوائز تضيف مزيداً من المتعة إلى تجربة التسوق، وهذا العام سيكون مهرجان ديوالي مميزاً مع العروض المذهلة التي نقدمها".

يمكن للمتسوقين الاستفادة القصوى من عروض ديوالي في أي من مراكز التسوق المشاركة، بما في ذلك مركز مجمع بوابة الخيل، العربي سنتر، بي أفنيو، برجمان، دبي أوتليت مول، ريف مول ، الواحة سنتر، مركز تايمز سكوير، ذي مول.

ومن جانبه صرح السيد فيشال ماهاجان، مدير دبي أوتلت مول، قائلاً: "يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالتسوق خلال مهرجان ديوالي مع خصومات تصل إلى 90٪، والعديد من العروض المذهلة مثل اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً والعديد من العروض القيمة من العلامات التجارية المفضلة لديهم. يأتي كل هذا مع مكافآت التسوق الكبيرة، حيث يمكن للمتسوقين المشاركة في السحب والفوز بجوائز تصل إلى 100,000 درهم إماراتي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين مضاعفة فرصهم في الفوز من خلال التسوق في الطابق الأول والفوز بجوائز رائعة مثل إكسسوارات اللياقة البدنية ."

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حول مجموعة مراكز التسوق في دبي:

مجموعة مراكز التسوق في دبي هي مؤسسة غير ربحية، تم أنشائها تحت رعاية دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتعزيز تجارة التجزئة ومراكز التسوق في دبي. تم إطلاقها في عام 1998. وأحدى الأهداف الرئيسية لمجموعة مراكز التسوق في دبي هي توحيد مبادرات التسويق وتقديم خدمات ذات جودة أفضل للمتسوقين في مراكز التسوق.