الامارات | 41% نسبة انخفاض وفيات الحوادث المرورية في عجمان خلال 9 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 41% نسبة انخفاض وفيات الحوادث المرورية في عجمان خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان العميد خالد محمد النعيمي، أن نسبة وفيات حوادث السير الجسيمة في عجمان خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 انخفضت بنسبة 42%، كما انخفضت الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 49% ما ساهم بتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق.

وأوضح بأن الوفيات الناتجة عن حوادث السير انخفضت من 12 وفـاة في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلـى 7 وفيات في نفس الفترة من 2020، كما أفاد سعادته بأن هنالك انخفاضاً في إجمالي عدد الحوادث البسيطة، مشيراً إلى أن الإمارة شهدت وقوع 21 ألف و692 حادث مروري بسيط خلال الفترة الماضية عام 2020، بينما شهدت نفس الفترة من عام 2019 وقوع 27 ألف و654 حادث مروري بسيط بنسبة انخفاض بلغت 22%، بالإضافة إلى انخفاض حوادث الدهس بنسبة 51 %.

وأشار نائب مدير عام العمليات الشرطية إلى انخفاض عدد مخالفات السير الحضورية، بتسجيل 34279 مخالفة خلال 9 أشهر الماضية، بينما شهدت ذات الفترة من العام الماضي تسجيل 50525 مخالفة، بنسبة انخفاض بلغت 32%، بينما بلغ عدد مخالفات السير الغيابية 100 ألفاً و900 مخالفة، فيما شهدت نفس الفترة من العام الماضي تسجيل 145 ألفاً و854 مخالفة، بنسبة انخفاض 31%، كما تم سحب عدد 164 رخصة قيادة، مقابل سحب 408 رخصة قيادة خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك بانخفاض عدد الرخص المسحوبة بنسبة 60%.

وأكد العميد خالد النعيمي أن شرطة عجمان تحرص على تكثيف التواجد المروري، وتطبيق المبادرات والتوعية المرورية في سبيل خفض نسبة الحوادث وتعزيز التواصل المستمر مع الشركاء للتعاون في سبيل تعزيز سلامة الطرق، بالإضافة إلى جهود الدوريات المرورية ورقباء السير لإحكام الرقابة على الطرقات وانتشار دوريات أمان للمساهمة في الحد من ازدياد عدد الحوادث، وانسيابية الحركة المرورية مع ازدياد الكثافة السكانية في الإمارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news