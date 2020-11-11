الامارات | شرطة دبي تنقذ 7 أشخاص تعطل قاربهم في البحر

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تنقذ 7 أشخاص تعطل قاربهم في البحر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت شرطة دبي سبعة أشخاص كانوا على متن قارب سياحي، وتعطل بهم في عرض البحر، نتيجة خلل في البطارية، ولجأ أحدهم إلى إرسال رسالة عبر خدمة الاستغاثة «SOS» المتوافرة في تطبيق شرطة دبي، متضمنة الموقع البحري، إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، العميد نبيل عبدالله، إن مركز القيادة والسيطرة تلقى رسالة الاستغاثة، فتجاوب متلقو الإشارة مع الرسالة التي تضمنت الموقع البحري، وتواصلوا مع الموجودين على القارب السياحي، والاطمئنان على صحتهم، والتعرف إلى احتياجاتهم، خصوصاً الطبية.

وأضاف أن دوريات الإنقاذ البحري انطلقت إلى مكان القارب على وجه السرعة، وقدمت الإسعافات الأولية لشخصين أصيبا بدوار البحر، ثم نقلتهم جميعاً بزوارق الشرطة إلى دبي، وتم التواصل مع شركة السياحة، وحل مشكلة الزورق المتعطل.

وأوضح عبدالله أن خدمة «SOS» المتوافرة على التطبيق الذكي لشرطة دبي ذات أهمية بالغة في عمليات الإنقاذ، إذ تُسهل عملية الوصول إلى طالبي النجدة بدقة وسرعة، مناشداً ملاك الزوارق البحرية السياحية تفعيل «خدمة ابحر بأمان» المتوافرة كذلك بالتطبيق الذكي لشرطة دبي، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

من جهته، قال أحد رواد القارب (باحث قانوني)، كمال زهران، إنه أرسل إشارة الاستغاثة إلى مركز القيادة والسيطرة، حين تعطل قارب سياحي استأجره هو وأصدقاؤه في عرض البحر نتيجة خلل في البطارية، لافتاً إلى أن قائد الزورق لم يستطع التواصل مع الشركة السياحية للحصول على الدعم، لذا لجأ إلى التطبيق الخاص بشرطة دبي «SOS» الذي أرسل الموقع مباشرة إلى عمليات شرطة دبي.

وأضاف أنه بمجرد إرسال الإشارة، تلقى مكالمة من مركز القيادة والسيطرة، وتحدث مع أحد أفراد الشرطة، لافتاً إلى أنه اطمأن على سلامة ركاب القارب، وتعرف إلى احتياجاتهم الطبية، ثم أرسل الدوريات البحرية التي وصلت إلى الموقع خلال 12 دقيقة.

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