الامارات | «بلدية دبي» تغلق مقهيين ومطعماً ومنطقة ألعاب لمخالفة تدابير «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تغلق مقهيين ومطعماً ومنطقة ألعاب لمخالفة تدابير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي، أول من أمس، مقهيين في المدينة العالمية، ومطعماً في منطقة الكرامة، ومنطقة ألعاب في جميرا، وذلك بسبب عدم الالتزام باتباع إجراءات وتدابير مواجهة «كورونا»، التي فرضتها البلدية للتصدي للجائحة.

وأوضحت البلدية، في تقرير، أن مفتشيها خالفوا 19 مؤسسة في مجالات متنوعة أيضاً، إضافة إلى إنذار 59 مؤسسة أخرى، جميعها تجاهلت جزئياً الإجراءات والضوابط التي حددتها البلدية للحد من انتشار الوباء.

ونفذ مفتشو البلدية 2338 زيارة تفتيشية، رصدوا خلالها نسبة التزام بلغت 97%، بواقع 2259 مؤسسة.

وشددت البلدية على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كوفيد-19»، مؤكدة أن لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، ولا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر.

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