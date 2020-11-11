- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي» تقيّد 18 محامياً وتجدد لـ 9 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي اجتماعها الدوري، برئاسة وكيل دائرة القضاء، المستشار يوسف سعيد العبري، ووافقت اللجنة على قيد 18 محامياً جديداً بجدول المحامين المشتغلين، وتجديد قيد تسعة محامين ممن انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين.
كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بالمبنى الرئيس للدائرة في أبوظبي على قيد مندوبين اثنين في جدول مندوبي مكاتب المحاماة، وتجديد قيد مندوب واحد، كما اطلعت على ثلاث شكاوى ضد محامين، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «قضاء أبوظبي» تقيّد 18 محامياً وتجدد لـ 9 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.