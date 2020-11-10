الامارات | محمد بن راشد يفتتح المركز الذكي لإدارة الحركة المرورية بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يفتتح المركز الذكي لإدارة الحركة المرورية بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "المركز الذكي لإدارة الحركة المرورية" بتكلفة أكثر من نصف مليار درهم.

وقال سموه في تغريدات على "تويتر": "افتتحت اليوم المركز الذكي بدبي لإدارة الحركة المرورية بتكلفة أكثر من نصف مليار درهم .. سندير حركتنا المرورية باستخدام الألياف البصرية وأجهزة تخصصية لرصد الحوادث .. وشبكة كاميرات ذكية مربوطة بقواعد البيانات الضخمة .. وأجهزة استشعار وأجهزة لرصد زمن الرحلات بين مناطق الإمارة"

وأضاف سموه: "اطلعت اليوم على مشاريع طرق وجسور جديدة بطول ١١٩ كم وبتكلفة ٤.٦ مليار درهم ستخدم مطار آل مكتوم الجديد وإكسبو٢٠٢٠ وجبل علي والمدينة العالمية للانتاج الإعلامي .. واعتمدت أيضاً استراتيجة التنقل ذاتية القيادة في الامارة ٢٠٣٠ ... دبي سابقة وسبّاقة وستبقى كذلك.."

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