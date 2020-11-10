طبيب بريطاني: الإمارات حالة نادرة في مواجهة فيروس كورونا

أكد الطبيب البريطاني، مالكوم دي بودمور، استشاري جراحة العظام والمفاصل في مستشفى العين، أن حالة التعاون والتضامن والمشاعر الإنسانية التي شهدها خلال عمله في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في الإمارات نادراً ما توجد في أماكن أخرى خارجها، وهو الأمر الذي أفضى الى تلك نتائج مبهرة ومشهود بها عالميا في التصدي والحد من تداعيات الوباء.

وقال دي بودمور، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، “إنه لشئ عظيم أن تشاهد تضافر الجميع داخل وخارج المستشفيات في دولة الإمارات على اختلاف جنسياتهم ومستواهم الاجتماعي لمكافحة الوباء”، مشيراً إلى أن ما رآه أعاد ذكرى ما سمعه عن تعاون الشعب البريطاني خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وهو الأمر الذي يُظهر كيف تظهر الأزمات أفضل ما في الإنسان.

وأضاف الطبيب بريطاني، الذي يقف في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة منذ شهر مارس، أن كل العاملين في المستشفيات، وليس الطاقم الطبي فقط، يدعمون بعضهم البعض في ظل هذه الأزمة، مشيداً بالبنية التحتية للمنظومة الصحية الإماراتية والتي كان لها دور كبير في مواجهة الوباء، مؤكدا أهمية سلاسل إمدادات الأدوية ومعدات الوقاية الشخصية لأطباء الصفوف الأمامية ونظم دعم الحياة مثل أجهزة التهوية في النجاح الذي حققته الإمارات في هذه الظروف.

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وأشار دي بودمور الى التكاتف والتضمن بين العاملين في الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس والهيئات الحكومية ومؤسسات العمل الخيري ومنظمات المجتمع وأفراد المجتمع، مشدداً على أن الكل يرعى ويعتني بالآخرين من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية، واصفاً “تعتبر هذه الفترة من أصعب الفترات التي مررت بها طوال مسيرتي العملية التي تبلغ 28 عاما ولكنها أيضاً تنطوي على مشاعر أمل وتفاؤل بسبب تضافر وتعاون الجميع للتغلب على هذه التحديات”.

وأضاف أن هناك حالة من الوئام والتعايش يسود كل من يعيش على أرض الإمارات من ثقافات وجنسيات متعددة وروح التسامح بين الجميع.

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