الإمارات الأفضل في مواجهة فيروس كورونا

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، الصدارة في قائمة الدول الأفضل في مواجهة الفيروس؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، ومواكبة تعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، بما يتعلق بإجراء الفحوصات الطبية، ومتابعة المخالطين وتوفير أماكن العزل الصحي المهيأة وتطوير بروتوكولات العلاج المناسب للحالات المصابة.

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) استعرضت، في تقرير لها، جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية الأخرى لحماية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وفعّلت الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية الأخرى في الدولة خطة الأوبئة والجائحات قبل وصول الفيروس إلى الإمارات، وتم تحويل بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى مراكز تقدم الخدمة 24 ساعة بما فيها خدمة الحالات الطارئة وإفساح المجال للمستشفيات للحالات الصعبة المصابة جراء الوباء ومراقبة عدد الأسرّة في كل إمارة والتنسيق فيما بينهم وبين الجهات الصحية حول عدد الأسرة المتوفرة.

إنشاء عدد من المستشفيات الميدانية لدعم الطاقة الاستيعابية لـ 130 مستشفى و 150 مركزاً صحياً

كما تم الإسراع في إنشاء عدد من المستشفيات الميدانية لدعم الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية بالدولة التي لديها أكثر من 130 مستشفى وأكثر من 150 مركزاً صحياً للرعاية الصحية الأولية، فضلاً عن طاقم طبي مستعد من الأطباء والتمريض مدعوم بأكثر من 10000 متطوع من المواطنين والمقيمين أسهموا بمؤازرة جهود خط الدفاع الأول بفعالية، ووفرت أيضاً أكثر من 25 ألف طبيب في دولة الإمارات لعلاج والعناية بالمرضى بمعدل 2.6 طبيب لكل ألف شخص في الدولة مقابل 1.5 عالمياً و2.4 في أوروبا.

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