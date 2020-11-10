الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسائل

قال قارئ إنه لايزال يتلقى رسائل من البنك الذي يمتلك فيه حساباً، وتطالبه بضرورة تحديث البيانات الشخصية، مثل: جواز السفر، وبطاقة الهوية، رغم إتمامه هذا الإجراء، بعد أن زار فرع البنك.

استبدال

قال قراء إنهم يتلقون مكالمات هاتفية من أرقام مجهولة، تعرض عليهم استبدال أرقام هواتفهم النقالة مقابل مزايا، تتمثل في الحصول على أرقام جذابة بأسعار مخفضة، لكنهم يطلبون معلومات وبيانات شخصية من بطاقة الهوية! متسائلين عن طبيعة هذه الخدمات الترويجية.

انتظار

قالت متصلة بشركة ضمان للتأمين الصحي إنها حاولت التأكد من وجود تغطية تأمينية، فاتصلت بالشركة على رقم خدمة العملاء، فأخبرها المجيب الألي بأن كل الموظفين مشغولون بالرد على متصلين آخرين، وأن وقت الانتظار المتوقع 99 دقيقة.

التزام

ارتفع الإقبال على المناطق السياحية في دبي، خصوصاً الشواطئ المفتوحة، ورغم زيادة عدد مرتادي البحر بشكل لافت، فإن معظم المرتادين ملتزمون بالتدابير الاحترازية، مقابل قلة من غير الملتزمين.

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زيّ

تساءل ذوو طلبة، بمدارس خاصة، عن سبب إلزام هذه المدارس للطلبة بشراء الزيّ المدرسي في كل سنة دراسية، على الرغم من أن الزي يمكن استخدامه لعامين دراسيين أو أكثر.

حمامات

اشتكى مرتادون لشواطئ بالشارقة من عدم وجود دورات مياه، الأمر الذي يسبب لهم إزعاجاً، خصوصاً مع اصطحاب أطفالهم إليها، ما يضطرهم إلى الذهاب إلى المطاعم، ومحطات البترول لقضاء حاجتهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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