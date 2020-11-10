الامارات | 3.4 ملايين نسمة سكان دبي بنهاية الربع الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن 3.4 ملايين نسمة سكان دبي بنهاية الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ تعداد سكان إمارة دبي ثلاثة ملايين و403 آلاف نسمة مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، بزيادة مقدارها نحو 90 ألفاً، مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ نحو 2.7%، وفقاً لبيانات حديثة كشف عنها مركز دبي للإحصاء.

وقال المركز إن عدد السكان الذكور بلغ مليونين و357 ألفاً، بنسبة بلغت 69.2% من الإجمالي، فيما بلغ عدد الإناث مليوناً و46 ألفاً، بنسبة بلغت نحو 30.7% من إجمالي سكان الإمارة.

وبلغ إجمالي عدد السكان في نهاية الربع الأول من العام الجاري 3.38 ملايين نسمة، ليرتفع إلى 3.39 ملايين نسمة في الربع الثاني.

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