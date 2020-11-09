الامارات | وفاة طفل مواطن في تدهور مركبة.. قادها دون رخصة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل مواطن في تدهور مركبة.. قادها دون رخصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طفل مواطن (13 سنة)، أول من أمس، نتيجة إصابة تعرض لها نهاية أكتوبر الماضي، عندما قاد مركبة دون رخصة قيادة على طريق منطقة الغيل في رأس الخيمة، وانحرفت المركبة عن مسارها، وتدهورت على جانب الطريق، ما أدى إلى وفاة صديق (12 سنة)، كان برفقته في موقع الحادث، وإصابة صديق آخر (11 سنة) بإصابات طفيفة، وظل الطفل في «الرعاية المركزة» 11 يوماً، قبل أن يتوفى متأثراً بإصابته.

وتفصيلاً، تلقت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة بلاغاً، في 29 أكتوبر الماضي، يفيد بانحراف وتدهور مركبة على شارع في منطقة الغيل، ما أسفر عن وفاة طفل مواطن (12 سنة) في مكان الحادث، وإصابة السائق بإصابات بليغة ونقله للعناية المركزة، وظل بها 11 يوماً، ثم توفى متأثراً بإصابته، أول من أمس.

ورصدت «الإمارات اليوم» وفاة سبعة أشخاص بحوادث منفصلة، في إمارة رأس الخيمة، نتيجة قيادة المركبات دون رخصة قيادة، خلال الثلاث سنوات الماضية، وأسفر الحادث الأول الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي عن وفاة طفلين مواطنين، وإصابة طفل آخر (11 سنة).

وأسفر الحادث الثاني، الذي وقع في يناير الماضي، عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين، بعدما دهستهم سيارة تقودها فتاة (عربية) لا تحمل رخصة قيادة، وتبين من التحقيقات أن فتاة (26 سنة) استأجرت مركبة، وسمحت لصديقتها (22 سنة)، لا تحمل رخصة قيادة أو أوراقاً ثبوتية، بقيادة المركبة على طريق شارع الظيت، وانشغلت بالتحدث مع صديقتها، فانحرفت المركبة عن مسارها إلى الرصيف، لتصطدم بأربعة آسيويين كانوا على جانب الطريق، ما أدى إلى وفاة أحدهم (44 عاماً)، وإصابة اثنين من أصدقائه بإصابات بليغة، فيما أصيب الرابع بإصابات متوسطة.

وفي يناير الماضي، توفي شابان مواطنان (18 و19 سنة)، عندما دخل سائق آسيوي الشارع الرئيس لطريق أذن، جنوب رأس الخيمة، دون التأكد من خلوه من المركبات، ليصطدم بمركبة شابين مواطنين لا يحملان رخصة قيادة، ما أسفر عن وفاتهما، وإصابة السائق المتسبب في الحادث ومرافقيه بإصابات حرجة ومتوسطة.

وفي يونيو 2019، توفي (خليجي) في حادث دهس، على أحد طرق رأس الخيمة، ارتكبه شاب مواطن (16 سنة)، لا يحمل رخصة قيادة، لعدم بلوغه السن القانونية، وسلم الشاب نفسه للشرطة، بعد أن فر من موقع الحادث في البداية.

وفي مارس 2017، توفي سائق آسيوي (35 سنة)، إثر تدهور مركبة كان يقودها دون رخصة قيادة ولوحة أرقام في منطقة الحمرانية، ما أسفر عن إصابة مرافقه (40 سنة) بإصابات متوسطة.

حبس وغرامة

نصت المادة 51، من قانون السير والمرور الاتحادي، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تسمح له بقيادة فئة من المركبات غير مرخص له قيادتها.

- الطفل توفي بعد 11 يوماً، قضاها في «العناية المركزة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news