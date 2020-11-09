الامارات | 4025 مواطناً من أصحاب المهارات جاهزون لـ «التوظيف الذاتي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4025 مواطناً من أصحاب المهارات جاهزون لـ «التوظيف الذاتي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استكمل 4025 مواطناً ومواطنة من أصحاب المهارات والمستقلين، الإجراءات اللازمة للتسجيل في المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي، ليصبحوا جاهزين للتعاقد على المشروعات التي توفرها جهات العمل عبر المنصة.

وشهدت جهات العمل الحكومية والخاصة المسجلة لدى المنصة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهرين الماضيين، لتصل إلى 174 جهة عمل، كما سجّلت قائمة المشروعات المتاحة على المنصة ارتفاعاً، ووصلت إلى 49 مشروعاً متاحاً للتعاقد مع الكوادر الوطنية.

وتفصيلاً، أكد الموقع الرسمي لمنصة التوظيف الذاتي، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع أعداد الكوادر الوطنية التي أتمت تسجيلها لدى المنصة، منذ إطلاقها في مارس الماضي، إلى 4025 مواطناً من المستقلين وأصحاب المهارات، بينهم 813 من أصحاب الخبرات الجاهزين للعمل، لافتاً إلى أنه تم توزيع هذه الكوادر على ستة قطاعات مهنية وفقاً لرغباتهم، تشمل خدمات «رقمية، إدارية ومهنية، إعداد المحتوى، التسويق، التصميم والغرافيك، التصوير والمونتاج».

وتعد المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي أول منصة تفاعلية تطلقها وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف استثمار المهارات والكفاءات الوطنية للمشاركة في إدارة مشروعات الجهات الحكومية والخاصة، إذ تعتبر حلقة وصل ما بين أصحاب المهارات والجهات الحكومية والخاصة من خلال عرض المواهب وربطها بالمشروعات المقدمة وبحسب التصنيفات المعتمدة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح الموقع أن عدد جهات العمل المسجلة لدى المنصة لطلب خدمات الكوادر الوطنية من أصحاب المهارات، وإبرام صفقات عمل معهم، شهد زيادة خلال الشهرين الماضيين، من 159 إلى 174 جهة عمل في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك ارتفاع عدد المشروعات التي طرحتها جهات عمل حكومية وخاصة على المنصة، إلى 49 مشروعاً بهدف التعاقد على تنفيذها مع كوادر وطنية، بينها «إعداد فيديوهات دعائية، تصميم منشورات تتضمن معلومات عن جهات أعمال، ترجمة مقاطع صوتية أو كتيبات مطبوعة، تعليق صوتي على مواد مصورة، وخدمات تسويق».

ودعا الموقع الكوادر الوطنية من أصحاب المهارات والأعمال المستقلّة، إلى التسجيل لدى المنصة، والحصول على الترخيص من الوزارة، ليتاح لهم إبرام صفقات عمل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لزيادة الدخل بأعمال ومهام حيوية، موضحاً أن شروط التسجيل ثلاثة، أن يكون من مواطني الدولة، وألّا يقل عمره عن 21 سنة، ويمتلك مهارة أو موهبة في مجال الأعمال.

وأكد أنه يمكن للمواطن تقديم عروض العمل في المنصة بمجرد التسجيل وإعداد صفحته الخاصة، وإضافة الخدمات التي يمكنه تقديمها وفق المشروع، مع إمكانية إضافة أكثر من مجال عمل في صفحته، والتقديم على أكثر من عرض. ووفقاً للموقع فإن «التوظيف الذاتي» يختلف عن العمل التقليدي وريادة الأعمال، كونه يعتمد على قيام الشخص بالعمل لحساب نفسه وليس لمصلحة جهة أو مؤسسة بعينها، ويتضمن ثلاثة أنماط (ريادة الأعمال، العمل المستقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر)، موضحاً أن العمل المستقل يُعد نمطاً غير تقليدي يحقق فيه الفرد دخلاً عن طريق العمل بشكل مستقل ومرن، ويقدّم من خلاله خدمة مهارية بشكل مؤقت لتنفيذ مشروعات أو مهام عمل مؤقتة، بعكس «العمل التقليدي» الذي يحصل مقابله الموظف على أجر شهري، وكذلك بعكس «روّاد الأعمال» أيضاً الذين لديهم التزامات تجارية ومهنية ووظيفية بشكل مستمر.

وتوفر المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي، تدريباً إلكترونياً مجانياً للمواطن، خلال الشهر الأول من انضمامه، وتُعد شرطاً لاستمرار العضوية، على أن يتضمن التدريب أربعة محاور: «إدارة الوقت، والتسويق الشخصي، وكيف تصبح مستقلاً ناجحاً، وتطوير المهارات الفنية».

جلسات رقمية

نظّم مسؤولو إدارة البرامج في وزارة الموارد البشرية والتوطين، جلسات رقمية مع مسؤولي جهات العمل في القطاع الخاص، ونخبة من الموردين، عرضوا عليهم التفاصيل المتعلقة بالمنصة الوطنية للتوظيف الذاتي، بما يُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.

وأوضحوا أنه تم تخصيص مجموعة من المحفزات لإقناع الجهات الحكومية بالتعامل مع المستقلين من الكوادر الوطنية، من خلال تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشأن توجيه 10% من المشتريات الحكومية لكل جهة، إلى مواطنين وشركات مملوكة لهم.

وذكروا أن المنصة توفر ثلاثة امتيازات لجهات العمل المتفاعلة معها، تشمل، ضمان تحقيق المرونة اللازمة في القوى العاملة، وجعل علاقة العمل مؤقتة، ودفع الأجور مقابل إنجاز المهام.

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