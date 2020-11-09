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الامارات | "بلدية دبي تغلق 4 مقاهٍ وصالوناً بسبب تجاهل إجراءات "كورونا

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وجيه السباعي-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت خمس مؤسسات جديدة، أمس، هي أربعة مقاهٍ في المدينة العالمية، وصالون في منطقة مردف، وذلك بعدما ثبت عدم التزامها باتباع إجراءات وتدابير مواجهة كورونا، التي فرضتها البلدية للتصدي للجائحة.

وأوضحت البلدية، في تقرير رسمي صادر عنها، أن مفتشيها خالفوا، أيضاً، تسع مؤسسات في أنشطة ومجالات متنوعة، إضافة إلى إنذار 41 مؤسسة أخرى، جميعها تجاهلت - بشكل جزئي - الإجراءات والضوابط التي حددتها البلدية للحد من انتشار الوباء.

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وحسب الإحصاءات، نفذ مفتشو البلدية 2331 زيارة تفتيشية، رصدوا خلالها نسبة التزام بلغت 98%، بواقع 2276 مؤسسة.

وطالبت البلدية كل المؤسسات، في مختلف الأنشطة، بضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كوفيد-19»، مؤكدة أنه لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، ولا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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